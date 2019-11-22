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Экзамен, иллюстративное фото.

Молодежь бежит из Молдовы: причины - более, чем прозаичны

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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Sputnik Молдова

Уже несколько лет в Молдове сокращается число студентов, молодые люди выбирают для себя образование за рубежом, чтобы потом остаться жить и работать за рубежами республики.

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik, Кристина Баш. Главной проблемой отрасли университетского образования в Молдове является сокращение общей численности студентов, ежегодно поступающих на первый курс отечественных государственных и частных вузов. 

Статистика более, чем печальна. За последние 12 лет число студентов в стране сократилось вдвое. Если в 2006-2007 учебном году на первые курсы вузов республики поступило 128 тысяч студентов, то к сентябрю 2019 года эта цифра снизилась более, чем наполовину, - до 60 тысяч тех, кто сел за университетские парты. 

Ежегодная убыль молодых людей в вузах страны исчисляется пятью тысячами молодых людей. Последствия такого оттока молодежи из отрасли высшего образования в республике объясняются в том числе и тем, что молдавские вузы не успевают идти в ногу со временем с заграничными вузами по качеству образовательного процесса.
Студенты на лекции
© Fotolia / WavebreakmediaMicro
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Как заявила корреспонденту Sputnik Молдова исполнительный директор Ассоциации европейского бизнеса Марианна Руфа, проблема заключается не только в качестве образования в молдавских вузах, но и в том, что молодые люди просто не видят будущего здесь, дома, у себя на родине. 

"Если бы Молдова участвовала в международных программах, а студенты, обучающиеся здесь, могли бы получать дипломы беспрекословно признаваемые в США, Австралии, Европе, поверьте мне - число студентов, уезжающих в зарубежные вузы, значительно бы сократилось. Один из основных мотивов, отталкивающих молодежь от отрасли университетского образования - качество преподавания, которое не соответствует современным требованиям международного рынка", - заявила Руфа. 

По утверждению собеседницы, если раньше практически на всех факультетах число зачисляемых на учебу студентов было стабильным, сейчас перед рядом вузовских кафедр создается настоящая проблема - недобор желающих обучаться. 

"Сейчас ситуация - драматическая, а через несколько лет она рискует стать катастрофической, когда некоторые вузы будут закрывать целые факультеты и сокращать преподавателей, поскольку ради нескольких студентов никто не будет нести большие затраты. Целый ряд преподавателей просто лишатся работы", - утверждает Руфа. 

на данный момент в Республике Молдова действует 32 государственных и частных высших учебных заведения - в Кишиневе, Комрате, Бельцах, Кагуле и Тараклии.

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Теги:
заграница, обучение, причины, студенты, бегство, молодежь


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