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Прием у врача

На медицинском форуме в Приднестровье можно будет бесплатно проверить здоровье

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik Молдова

Медицинский форум с участием международных экспертов состоится в приднестровском регионе впервые. Заявки на него уже подали более 350 желающих участвовать, но регистрация еще не завершена.

ТИРАСПОЛЬ, 22 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. На Первом медицинском форуме Приднестровья помимо основной программы будет представлена интерактивная площадка "Территория здоровья". Ее посетители смогут бесплатно проверить зрение, измерить пульс, артериальное давление, содержание кислорода и уровень глюкозы в крови, а также узнать индекс массы тела.

"Внимание уделят и психическому здоровью. Все желающие смогут пройти тесты на уровень тревоги, депрессии и получить первичные рекомендации психолога. Кроме этого, на данной площадке будут размещены различные информационные материалы", - рассказали в минздраве.

В течение двух дней возле кинотеатра "Тирасполь" также будет работать передвижной мобильный флюорограф, что позволит провести диагностику заболеваний легких и сердца. Рядом расположится и мобильная амбулатория. Это микроавтобус с красным крестом, где любой человек сможет сдать тест на ВИЧ-инфекцию, сифилис, а также гепатит С. Всего капля крови из пальца, которую нанесут на специальный тест, позволит выявить заболевания на ранней стадии.

Автомобили скорой медицинской помощи
© Sputnik / Алексей Сухоруков
Первый медфорум в Приднестровье пройдет с участием международных экспертов
Программа форума вобрала в себя 10 направлений. Это концепция развития здравоохранения, медицинские гарантии государства, кадровая политика, медицинское страхование, права медработников, диспансеризация, онкологическая служба, неврология и доказательная медицина, а также здоровый образ жизни.

В мероприятии примут участие такие международные спикеры, как эксперт Всемирной Организации Здравоохранения Владимир Шевский, доктор экономических наук по управлению Лука Брузати из Италии и кандидат медицинских наук Российской Федерации Павел Бранд.

Первый Международный медицинский форум намечен на 29-30 ноября. Он пройдет в Тирасполе в киновидеоцентре с одноименным с городом названием. На форум зарегистрировано уже 362 участника. Прием заявок планируется закрыть в понедельник.

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Теги:
форум, медицинское обслуживание, медицинское страхование, медицина, Приднестровье


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