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Un sin techo

Не будьте равнодушными: в Приднестровье призывают помогать замерзающим на холоде

CC BY 2.0 / Garry Knight / Homeless by a Wall
Общество
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Sputnik Молдова

В связи с наступившими заморозками сотрудники правоохранительных органов просят оповещать, если кто-то обнаружит людей, оказавшихся беспомощными на холоде.

ТИРАСПОЛЬ, 22 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. С конца октября к правоохранителям города Тирасполь с просьбой об обогреве обратилось три человека. Все - без определенного места жительства. Похоже, что при наступивших холодах и, по прогнозам синоптиков, при дальнейшем снижении температуры воздуха до минусовых отметок такие случаи участятся. В связи с этим местные правоохранители обращаются к гражданам с просьбой не проходить мимо замерзающих людей, помочь нуждающимся в кровле, позвонив на известный номер телефона.

"Сотрудники органов внутренних дел обращаются к гражданам – не будьте равнодушными, если вы встретите на улице замерзающих людей, которым нужна помощь, звоните в милицию по телефону 102", - призывают приднестровские правоохранители.

Снегопад в Тирасполе
© Sputnik / Irina Leahova
Как в Приднестровье справляются с холодами
Как рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья, правоохранителей, заступающих в наряд, инструктируют о действиях в случае обнаружения граждан, которые остались беспомощными на холоде. К примеру, в Тирасполе Центр вытрезвления граждан Управления внутренних дел уже не первый год становится пристанищем для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Здесь им оказывают первую медицинскую помощь, обеспечивают горячим питанием и ночлегом.

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Теги:
бездомные, заморозки, холод, Приднестровье


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