Не будьте равнодушными: в Приднестровье призывают помогать замерзающим на холоде

ТИРАСПОЛЬ, 22 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. С конца октября к правоохранителям города Тирасполь с просьбой об обогреве обратилось три человека. Все - без определенного места жительства. Похоже, что при наступивших холодах и, по прогнозам синоптиков, при дальнейшем снижении температуры воздуха до минусовых отметок такие случаи участятся. В связи с этим местные правоохранители обращаются к гражданам с просьбой не проходить мимо замерзающих людей, помочь нуждающимся в кровле, позвонив на известный номер телефона.
"Сотрудники органов внутренних дел обращаются к гражданам – не будьте равнодушными, если вы встретите на улице замерзающих людей, которым нужна помощь, звоните в милицию по телефону 102", - призывают приднестровские правоохранители.
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