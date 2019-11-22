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Примэрия Кишинева

Без нервов и брани - как в примэрии Кишинева хотят сократить бюрократию

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан встретился в пятницу с десятками представителей IT-компаний Молдовы для того, чтобы обсудить с ними создание электронных приложений, посредством которых публичные услуги примэрии становились бы проще для горожан.

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан предложил создать рабочую группу из IT-экспертов и служащих примэрии муниципия Кишинев для внедрения цифровых проектов, которые значительно бы облегчили жизнь горожан, которые обращаются в мэрию по различным вопросам.

Основной идеей разработки Чебан назвал возможность каждого жителя муниципия Кишинев из дома обратиться в примэрию по интересующему его вопросу. А все, что для этого понадобится, - компьютер, подключенный к сети интернет. 

"Я рад тому, что вы - востребованы, а интернет-проекты и электронные платформы, продвигаемые вами, по достоинству оценены и продаются за рубежом. К сожалению, в нашей стране такой опыт пока не ценят", - заявил мэр города. 

Столичный градоначальник уверен, что посредством перевода ряда услуг в интернет-пространство, удастся сократить бюрократический фактор в примэрии Кишинева. Чебан также добавил, что хотел бы превращения Кишинева в цифровой город.

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Теги:
Кишинев, бюрократия, примэрия


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