Молдавские танцоры Владислав Унту и Полина Барышникова выиграли "золото"

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Молдавские танцоры Владислав Унту и Полина Барышникова принесли золотую медаль стране. Они выиграли соревнования по спортивным танцам Austrian Open Championship, который проходил с 15 по 17 ноября в Вене.
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О своей победе спортсмены рассказали в социальных сетях. Молдавские танцоры оказались лучшими из 94 пар.
Год назад Владислав Унту и Полина Барышникова заняли на аналогичном турнире второе место. И это, несомненно, успех.
Впрочем, это не единственная победа пары.
В Киеве 19 октября в столице Украины Киеве состоялся молодежный чемпионат мира по танцам WDSF. Представители Молдовы одержали блестящую победу после всех 10 туров и завоевали главный приз.
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А в 2018 году Владислав Унту и Полина выиграли чемпионат мира по танцам среди молодежи Ten Dance Dance 2018.
Как рассказал Владислав в интервью радиостудии Sputnik, большую часть своего времени он проводит в Санкт-Петербурге, потому что там живет его партнерша. Молодые танцоры часто тренируются и в итальянском городе Болонья, где живут их тренеры Габриэль Гоффредо и Анна Матус.
Сейчас, по словам Унту, главная их цель с Полиной попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Для этого им необходимо завоевать еще две золотые медали. Победа в Вене приблизила к мечте - одна награда уже есть.