Молдавские танцоры Владислав Унту и Полина Барышникова выиграли "золото"

В Вене прошли соревнования по спортивным танцам Austrian Open Championship, молдавские танцоры оказались лучшими из 94 пар.

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Молдавские танцоры Владислав Унту и Полина Барышникова принесли золотую медаль стране. Они выиграли соревнования по спортивным танцам Austrian Open Championship, который проходил с 15 по 17 ноября в Вене.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polina Baryshnikova 🐍✌🏼18y.o. (@pobarlly) 22 Ноя 2019 в 2:32 PST

О своей победе спортсмены рассказали в социальных сетях. Молдавские танцоры оказались лучшими из 94 пар.

Год назад Владислав Унту и Полина Барышникова заняли на аналогичном турнире второе место. И это, несомненно, успех.

Впрочем, это не единственная победа пары.

В Киеве 19 октября в столице Украины Киеве состоялся молодежный чемпионат мира по танцам WDSF. Представители Молдовы одержали блестящую победу после всех 10 туров и завоевали главный приз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polina Baryshnikova 🐍✌🏼18y.o. (@pobarlly) 17 Ноя 2019 в 8:39 PST

А в 2018 году Владислав Унту и Полина выиграли чемпионат мира по танцам среди молодежи Ten Dance Dance 2018.

Как рассказал Владислав в интервью радиостудии Sputnik, большую часть своего времени он проводит в Санкт-Петербурге, потому что там живет его партнерша. Молодые танцоры часто тренируются и в итальянском городе Болонья, где живут их тренеры Габриэль Гоффредо и Анна Матус.

Сейчас, по словам Унту, главная их цель с Полиной попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Для этого им необходимо завоевать еще две золотые медали. Победа в Вене приблизила к мечте - одна награда уже есть.