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Автомобиль

Нарушитель ПДД проведет за решеткой пять лет за пьянство за рулем

CC0 / Pixabay / tookapic
Общество
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Sputnik Молдова

Мужчина ранее дважды привлекался к ответственности за пьяное вождение, причем один из штрафов составил 16 тысяч леев.

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Водитель из Бричан осужден на пять лет лишения свободы после того, как его несколько раз задержали за то, что он водил автомобиль в нетрезвом виде.

ДТП
© Sputnik / Miroslav Rotari
Самые страшные ДТП в Кишиневе с начала 2019 года

Кроме того, нарушителя лишили прав сроком на два года.

Мужчина в возрасте 31 года ранее дважды привлекался к ответственности за пьяное вождение, причем один из штрафов составил 16 тысяч леев. Его также уже лишали прав. Однако предупредительные меры ничему не научили пьяницу, и он попался патрульным инспекторам в третий раз.

В прокуратуре сообщили, что будут требовать для нарушителя более строгого наказания.

Ранее премьер-министр Ион Кику заявил об обеспокоенности большим количеством дорожно-транспортных происшествий и их трагическими последствиями. Данные статистики показывают увеличение на 7,5% числа несчастных случаев в результате ДТП в 2019 году по сравнению с 2018 годом, наиболее частой причиной катастроф является превышение скорости.

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Теги:
пьяный за рулем


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