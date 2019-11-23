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Принятие присяги в Кишиневе

Новобранцы бригады имени Штефана чел Маре принесли воинскую присягу

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik Молдова

В качестве Верховного главнокомандующего Вооруженными силами в церемонии присяги участвовал президент РМ Игорь Додон.

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Во Второй мотопехотной бригаде имени Штефана чел Маре состоялась церемония принесения присяги молодым пополнением.

Armata naţională
© Sputnik / Rodion Proca
Воинскую присягу принесли более 600 молодых солдат Национальной армии

В торжественном событии принял участие президент Молдовы Игорь Додон, который в соответствии с Конституцией РМ является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Молдовы.

Президент страны приветствовал воинов, недавно вошедших в ряды Национальной армии, поздравил с принесением присяги и отметил, что поступив на военную службу, они взяли на себя самую большую ответственность перед страной и народом – обязанность защищать Родину.

Глава государства призвал министра обороны генерала Виктора Гайчука, командование Национальной армии и бригады уделять особое внимание боевой подготовке и обеспечению бытовых условий военнослужащих.

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Теги:
присяга


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