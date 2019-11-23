Новобранцы бригады имени Штефана чел Маре принесли воинскую присягу

В качестве Верховного главнокомандующего Вооруженными силами в церемонии присяги участвовал президент РМ Игорь Додон.

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Во Второй мотопехотной бригаде имени Штефана чел Маре состоялась церемония принесения присяги молодым пополнением.

В торжественном событии принял участие президент Молдовы Игорь Додон, который в соответствии с Конституцией РМ является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Молдовы.

Президент страны приветствовал воинов, недавно вошедших в ряды Национальной армии, поздравил с принесением присяги и отметил, что поступив на военную службу, они взяли на себя самую большую ответственность перед страной и народом – обязанность защищать Родину.

Глава государства призвал министра обороны генерала Виктора Гайчука, командование Национальной армии и бригады уделять особое внимание боевой подготовке и обеспечению бытовых условий военнослужащих.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK