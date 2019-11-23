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В Молдове готовили к продаже испорченное детское пюре из Чехии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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21102
Sputnik Молдова

По сообщению ANSA, срочная информация об опасном продукте была получена по международной системе быстрого оповещения.

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Сотрудники Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) изъяли партию опасного детского пюре чешского производства, которое готовилось к продаже в Молдове.

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Как уточнили в ANSA, срочное сообщение об опасном продукте было получено по международной системе быстрого оповещения RASFF. На складах, где хранилось детское пюре, импортированное из Чехии, были взяты образцы, которые при лабораторном исследовании были признаны некачественными и непригодными для употребления.

В результате были изъяты все 480 банок опасного продукта.

По сообщению RASFF, партия такого же товара была направлена в Латвию, Литву, Венгрию, Украину и Китай.

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Теги:
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