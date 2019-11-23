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Сотрудники пожарной службы на тушении возгорания

В сельских домах в Молдове установят более тысячи детекторов дыма

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik Молдова

Уже зарегистрировано шесть случаев, когда срабатывание детекторов позволило вовремя обнаружить возгорание и избежать масштабного пожара.

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Более тысячи детекторов дыма будут установлены в домах жителей Фалештского, Дондюшанского, Бричанского, Теленештского, Кагульского районов, а также в Гагаузской автономии. Об этом объявил Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

В предыдущие годы в рамках кампании "Защищенный дом - спасенная жизнь" 7 тысяч 94 детектора дыма были установлены в домах 6 тысяч 669 семей в 313 селах Молдовы.

Датчики определяют содержание монооксида углерода в воздухе, а также наличие дыма. Вовремя поданный сигнал тревоги позволит не допустить трагедии и спасти многие жизни, заявляет ГИЧС. Уже зарегистрировано шесть случаев, когда срабатывание детекторов позволило вовремя обнаружить возгорание и избежать масштабного пожара.

Запуск мероприятия по установке детекторов дыма в 2019 году был дан в селе Бутучены Оргеевского района, где прошли учения противопожарных служб.

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Теги:
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