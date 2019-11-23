За скорой помощью за несколько дней обратились более 8 тысяч пациентов

Самой распространенной причиной вызова скорой помощи стали сердечные заболевания, на втором месте - неврология.

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Всего с 18 по 21 ноября в скорую помощь обратились 8 тысяч 173 пациента по всей Молдове.

По данным статистики, в том числе срочная медицинская помощь была оказана 1 тысяче 341 ребенку.

Самая распространенная причина вызова медиков - сердечные заболевания, которые стали причиной приезда бригады врачей в 1 тысяче 795 случаях, в том числе 36 раз помощь была оказана пациентам с острым коронарным синдромом.

Также зарегистрированы 1 тысяча 155 обращений по поводу неврологических заболеваний. Инсульт был диагностирован у 130 человек.

За неделю экипажи скорой помощи выезжали на места 28 ДТП, где оказали помощь 33 пациентам, а 23-х доставили в больницы для лечения.

В целом госпитализированы 3 тысячи 318 пациентов, из которых 765 – дети.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK