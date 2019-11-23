Коммунальщики провели в столице осеннюю уборку

КИШИНЕВ, 23 ноя —Sputnik. В Кишиневе коммунальные службы продолжают уборку города в преддверии зимнего сезона.

По сообщению управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства примэрии Кишинева, в уборке палой листвы приняли участие 233 работника коммунальных служб и 28 единиц транспорта.

Также в работах задействовали 12 специализированных машин "Hako", которые занимались уборкой в историческом центре Кишинева.

В Молдове запрещено сжигать палую листву. В Инспекции по охране окружающей среды корреспонденту Sputnik Молдова сообщили, что штраф для физических лиц, пренебрегающих запретом на сжигание опавшей листвы, составляет от 600 до 1,2 тысячи леев, а для экономических агентов эта сумма в разы больше - от 4,5 тысячи до 9 тысяч леев.

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