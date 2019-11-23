14:03 23 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.32
  • USD17.43
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Уборка листьев

Коммунальщики провели в столице осеннюю уборку

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
Получить короткую ссылку
57 0 0
Sputnik Молдова

На улицы Кишинева вышли сотни работников коммунальных служб и десятки специализированных автомашин, вывезены тонны мусора.

КИШИНЕВ, 23 ноя —Sputnik. В Кишиневе коммунальные службы продолжают уборку города в преддверии зимнего сезона.

По сообщению управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства примэрии Кишинева, в уборке палой листвы приняли участие 233 работника коммунальных служб и 28 единиц транспорта.

Также в работах задействовали 12 специализированных машин "Hako", которые занимались уборкой в историческом центре Кишинева.

В Молдове запрещено сжигать палую листву. В Инспекции по охране окружающей среды корреспонденту Sputnik Молдова сообщили, что штраф для физических лиц, пренебрегающих запретом на сжигание опавшей листвы, составляет от 600 до 1,2 тысячи леев, а для экономических агентов эта сумма в разы больше - от 4,5 тысячи до 9 тысяч леев.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Когда же наконец в Кишиневе начнут нормально работать коммунальные службы
Старуш: когда ждать прямых договоров с поставщиками коммунальных услуг
Теги:
жилищно-коммунальные услуги


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Неделя в фотографиях: самые яркие события, прошедшие 16 - 22 ноября
Мощный ответ НАТО: Россия завершила перевооружение на ракетные комплексы “Искандер-М”
Российская армия перевооружилась в ответ на агрессивную политику НАТО
Цены на алкоголь в Евросоюзе
Сравнение: цены на спиртное в странах ЕС

БОМОНД
Соцсети
sputnikvmoldove
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться