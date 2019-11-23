Спасательная операция: мужчина забрался на опору ЛЭП

Смотрите в прямом эфире, как проходит спасательная операция - мужчина в течение нескольких часов находится на вершине опоры ЛЭП и отказывается спускаться вниз.

В субботу днем из-за серьезного происшествия в Кишиневе была отключена высоковольтная ЛЭП, которая обеспечивает электроснабжение районов Скулянка и Старая Почта, сообщили в компании RED Union Fenosa.

Решение об отключении этой линии было принято после того, как на опоре воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ был обнаружен человек в нетрезвом состоянии, который поднялся на мачту с неясными намерениями, подвергая себя реальной опасности поражения электрическим током.

Чтобы избежать рисков и обеспечить вмешательство спасателей в безопасных условиях, соответствующая линия была отключена.

На место прибыли оперативные группы RED Union Fenosa, спасатели, сотрудники полиции и медики, которые совместно проводят спасательную операцию.

В то же время из-за отключения электричества в течение нескольких часов были остановлены троллейбусы на некоторых маршрутах. Речь идет об улицах М.Витязул, Петриканская, Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, А. Пушкина и бульваре Штефана чел Маре. Спустя более двух часов движение восстановили.

По сообщению полиции, мужчине, который забрался на опору ЛЭП, 32 года. Очевидцы, местные жители рассказали репортеру Sputnik Молдова, что мужчина, которого зовут Эдуард, не женат, не имеет детей, страдает от психического заболевания и систематически злоупотребляет алкоголь.

Спасательная операция продолжается, мужчина наотрез отказывается спускаться вниз. Также он снял и сбросил вниз куртку, в которую был одет.

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