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Спасатели. Архивное фото

Харабаджиу: мужчина не идет на контакт со спасателями и психологом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

Длительность спасательной операции составляет около восьми часов - все это время около 20 тысяч кишиневцев остаются без электроэнергии.

КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. У мужчины, который забрался на вышку линии электропередач, гипотермия, но на контакт со спасателями и психологом он не идет. Об этом заявил журналистам глава Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД РМ Михай Харабаджиу.

"На контакт со спасателями он не идет, с психологом тоже. Сейчас он начал общаться с двоюродным братом. По словам врачей, у него гипотермия. Возможно, из-за этого он согласится, чтобы мы оказали ему помощь", - сказал Харабаджиу. 
Спасательная операция
© Sputnik / Valeria Fortuna
Спасательная операция: мужчина забрался на опору ЛЭП - live

Глава ГИЧС добавил, что "на месте происшествия создан антикризисный штаб, которым он руководит. 

"Постоянно докладываю о происходящем министру внутренних дел. Какие-либо требования мужчина не выдвигал. Ждем, пока спустится его родственник. Лестница до него не достает, но могут добраться альпинисты", - сказал Харабаджиу.

Ранее претор столичного сектора Рышкановка Виорел Мельник заявил, что ситуация остается стабильной, родственники и психолог пытаются убедить мужчину спуститься вниз.

"Ситуация стабильная. Он не является агрессивным. Родственники пытаются с ним говорить. Он то вступает в дискуссию, то замыкается снова. Наверху находится психолог - с 11-12 часов. Предполагаем, что он страдает психическим заболеванием. Мы готовы к любой ситуации", - сказал Мельник.

По его словам, около 40 человек заняты в спасательной операции.

ЧП в Кишиневе

В субботу днем из-за серьезного происшествия в Кишиневе была отключена высоковольтная ЛЭП, которая обеспечивает электроснабжение районов Скулянка и Старая Почта, сообщили в компании RED Union Fenosa. 

Решение об отключении этой линии было принято после того, как на опоре воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ был обнаружен человек в нетрезвом состоянии, который поднялся на мачту с неясными намерениями, подвергая себя реальной опасности поражения электрическим током.

Чтобы избежать рисков и обеспечить вмешательство спасателей в безопасных условиях, соответствующая линия была отключена. 

На место прибыли оперативные группы RED Union Fenosa, спасатели, сотрудники полиции и медики, которые больше четырех часов совместно проводят спасательную операцию. 

Троллейбус
© Sputnik / Miroslav Rotari
Движение общественного транспорта в Кишиневе восстановлено

В то же время из-за отключения электричества более двух с половиной часов были остановлены троллейбусы на некоторых маршрутах. Речь идет об улицах М.Витязул, Петриканская, Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, А. Пушкина и бульваре Штефана чел Маре. Спустя более двух часов движение восстановили.

По сообщению полиции, мужчине, который забрался на опору ЛЭП, 32 года. Очевидцы, местные жители рассказали репортеру Sputnik Молдова, что мужчина, которого зовут Эдуард, не женат, не имеет детей, страдает от психического заболевания и систематически злоупотребляет алкоголь.

Спасательная операция продолжается, мужчина наотрез отказывается спускаться вниз. Также он снял и сбросил вниз куртку, в которую был одет.

Из-за произошедшего около 20 тысяч жителей молдавской столицы остались без электроэнергии.

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