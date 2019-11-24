Эксперты рассказывают, как лучше подобрать зимние шины

Приднестровские специалисты объяснили, почему так важно сменить летние шины на зимние и на что необходимо обратить внимание водителям при их покупке.

ТИРАСПОЛЬ, 24 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В период с 1 декабря по 1 марта на транспортных средствах должны быть установлены шины, предназначенные для эксплуатации в зимнее время. Об этом напоминает автоинспекция Приднестровья.

По мнению специалистов, летние и зимние шины имеют не только совершенно разный протектор, но и различающийся состав резины. Зимняя покрышка сделана из более мягкой резины, которая не затвердевает на морозе и не теряет сцепных свойств.

"Летние же покрышки более жесткие, они начинают стремительно терять свои свойства, если температура воздуха опускается ниже +5, +7 градусов по Цельсию. И, соответственно, при экстренном торможении сцепление с дорогой уменьшается, и увеличивается тормозной путь", - объясняют они.

Специалисты также рассказывают, что при покупке шин водителям необходимо обратить внимание на маркировку на боковой части покрышки – там обязательно должен присутствовать знак снежинки (возможен на фоне горы или в треугольнике) с буквенным сопровождением M+S (Mud + Snow = грязь + снег), Олл сизон.

"Как правило, шины с такой пометкой сконструированы таким образом, что ходовые качества по грязи и снегу лучше, чем у стандартных. Остаточная глубина рисунка протектора должна быть не менее 4 миллиметров", - отмечают эксперты.

Как сообщили в МВД Приднестровья, в межсезонье сотрудники автоинспекции призывают водителей корректировать модель поведения на дороге с учетом погодных условий и быть предельно осторожными и внимательными при управлении транспортными средствами.

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