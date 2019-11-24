Ассоциации совладельцев в кондоминиуме освободят от подоходного налога

Ассоциации совладельцев в кондоминиуме будут освобождены от подоходного налога, согласно проекту бюджетной политики Минфина на 2020 год.

КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Министерство финансов предлагает освободить от подоходного налога ассоциации совладельцев в кондоминиуме. Эта инициатива содержится в проекте бюджетной политики на 2020 год, который должен быть одобрен правительством и парламентом.

Отчеты о праве собственности в кондоминиуме, способе создания, эксплуатации, отчуждения недвижимого имущества и о передаче прав на него в кондоминиуме регулируются Законом о кондоминиуме в жилищном фонде.

Объединения совладельцев кондоминиумов - это организации домовладельцев, которые сотрудничают в управлении, в обслуживании и в совместной эксплуатации жилого комплекса. Эти ассоциации устанавливают налоги и платежи для арендаторов, чтобы обеспечить предоставление определенных услуг (обслуживание блока, обслуживание лифта и так далее).

Данные платежи не должны собираться с целью получения прибыли, а доходы от хозяйственной деятельности ассоциации совладельцев используются в соответствии с решением общего собрания членов ассоциации для оплаты общих расходов или распределяются в специальных фондах для траты на то, что предусмотрено уставом.

Дополнительный доход может быть распределен для других целей, предусмотренных законом и уставом.

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"Законодательный режим аналогичен другим организациям в форме общественных объединений, фондов, политических партий", - отмечают специалисты Минфина.

Таким образом, с точки зрения равного отношения с точки зрения фискального законодательства к объединениям совладельцев в кондоминиуме, аналогичному другим некоммерческим организациям, предлагается освободить эти объединения от налога на прибыль.

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