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Эйфория зимних каникул: сколько мы заплатим в этом году за елочные игрушки

© Sputnik / Evgenya Novozhenina
Общество
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Sputnik Молдова

В магазинах страны уже идет торговля украшениями для зимних праздников, а также искусственными елками разных форм и размеров.

КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Зимние каникулы стучатся в дверь, и в магазинах уже можно найти широкий ассортимент новогодних украшений.

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© Sputnik / Nicolai Kibich
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Хотя до начала зимних праздников осталось еще больше месяца, торговые центры уже охватила лихорадка подготовки к новогоднему наплыву покупателей.

Обязательные покупки для новогодних праздников - это елочные игрушки, украшения и декор для дома. Менеджеры магазинов утверждают, что в этом году в моде синие украшения и все, связанное с созвездиями и небесными телами. Однако обойдется это недешево.

"Самая дешевая пихта стоит около пяти тысяч леев, а елочные шары в среднем стоят около 25 леев", - сообщил менеджер магазина украшений корреспонденту Sputnik Молдова.

Цены на украшения различаются в зависимости от точки продаж. Для тех, кто не хочет ничего слишком дорогого, в любом супермаркете найдется ассортимент стандартных сравнительно недорогих украшений.

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Теги:
Новый год


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