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Хакер за компьютером

Что нужно сделать для защиты ребенка от злоумышленников в интернете

© Fotolia / Peterzayda
Общество
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Sputnik Молдова

Безопасность детей в интернете так же важна, как и безопасность повседневной жизни. Эксперт рассказал, как уберечь ребенка от опасностей онлайн-среды.

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. В период с 2015 по 2018 год, по данным прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, более 160 детей стали жертвами злоупотреблений в онлайн-среде. Эксперты подчеркивают, что неофициальное число жертв намного выше, так как многие из подобных случаев остаются нераскрытыми.

Правоохранители обращают внимание родителей на то, что безопасность детей в Интернете так же важна, как и безопасность повседневной жизни, и правильное обучение ребенка является основным оружием против злоумышленников в онлайн-среде.

Влюбленная пара, иллюстративное фото.
CC0 / Pixabay / maura24
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"Сегодня ребенок получает доступ к технологиям без предоставления необходимой информации об опасностях, которым он подвергается. Мы настаиваем на том, чтобы родители уделяли больше внимания информированию ребенка. Когда вы даете сыну или дочери устройство с выходом в интернет, вы должны предупредить об опасностях, которые можно встретить в онлайн-среде", - рассказал для Sputnik Молдова заместитель генерального прокурора прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особыми случаями Сержиу Руссу.

Он напомнил, что родители могут контролировать активность детей в Интернете с помощью программ родительского контроля, которые предоставляются мобильными и интернет-операторами.

Sergiu Russu
© Sputnik / Miroslav Rotari
Sergiu Russu

"Родители должны знать, что существует множество программ, позволяющих поставить под родительский контроль интернет-трафик. С помощью этих программ родитель может видеть, какие сайты посещал ребенок, сколько времени он там провел. И еще одна возможность - это физический контроль. Периодически родители должны проверять детские телефоны или компьютеры, чтобы не навредить личной жизни ребенка, и вместе с тем убедиться, что он не подвергается риску", - добавил Руссу.

Веб-камера, архивное фото.
© Sputnik / Вадим Жернов
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По результатам исследования, проведенного центром "La Strada", в 2018 году около 97% подростков в возрасте от 12 до 15 лет были зарегистрированы в социальных сетях. Около 30% из них использовали соцсети как средство общения и расширения круга друзей.

Многие из них легко отправляли фотографии или видеоклипы с ними по запросу незнакомцев, и более 35% респондентов заявили, что встречались в реальной жизни с теми, кого узнали в интернете. Исследование проводилось на выборке из 1399 респондентов в возрасте от 12 до 15 лет.

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Теги:
дети, интернет


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