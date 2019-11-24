Чем зарыбляют реку Днестр приднестровцы

ТИРАСПОЛЬ, 24 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Недавно сотрудниками Минсельхозприроды Приднестровья в очередной раз в реку Днестр, протоку Турунчук и Кучурганское водохранилище было выпущено 5 тысяч 146 килограммов сеголетков белого и пестрого толстолобиков, карпа, белого амура и карася.
"Ихтиопатологическое состояние рыбопосадочного материала было заверено ветеринарными свидетельствами", - заверили в ведомстве.
Минсельхозприроды организует мероприятия по зарыблению и биологической мелиорации рыбохозяйственных водоемов Приднестровья регулярно. Проводятся они за счет средств республиканского экологического фонда. В этой акции приняли участие не только специалисты отраслевого ведомства, но также общественной организации "Слободзейское районное общество охотников и рыболовов", в рамках договорных обязательств.
Всего в течение осени 2019 года в рыбохозяйственные водоемы выпущено 12 тысяч 26 килограммов сеголеток.
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