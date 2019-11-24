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Зарыбление Днестра: главную реку Молдовы выпустили четыре вида рыбы

Чем зарыбляют реку Днестр приднестровцы

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
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Тема:
Днестр: экология, проблемы и пути решения (34)
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Sputnik Молдова

Мероприятия по зарыблению и биологической мелиорации рыбохозяйственных водоемов Приднестровья проводятся регулярно.

ТИРАСПОЛЬ, 24 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Недавно сотрудниками Минсельхозприроды Приднестровья в очередной раз в реку Днестр, протоку Турунчук и Кучурганское водохранилище было выпущено 5 тысяч 146 килограммов сеголетков белого и пестрого толстолобиков, карпа, белого амура и карася.

"Ихтиопатологическое состояние рыбопосадочного материала было заверено ветеринарными свидетельствами", - заверили в ведомстве.

Зарыбление Днестра: главную реку Молдовы выпустили четыре вида рыбы
© Sputnik / Nicu Goncear
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Большая часть рыбы пошла на зарыбление Кучурганского водохранилища. В его воды выпустили сеголетков белого и пестрого толстолобика, белого амура и карпа общим весом 4 тысячи 848 килограммов.

Минсельхозприроды организует мероприятия по зарыблению и биологической мелиорации рыбохозяйственных водоемов Приднестровья регулярно. Проводятся они за счет средств республиканского экологического фонда. В этой акции приняли участие не только специалисты отраслевого ведомства, но также общественной организации "Слободзейское районное общество охотников и рыболовов", в рамках договорных обязательств.

Всего в течение осени 2019 года в рыбохозяйственные водоемы выпущено 12 тысяч 26 килограммов сеголеток.

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Тема:
Днестр: экология, проблемы и пути решения (34)

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Теги:
мелиорация, водоемы, приднестровцы, река Днестр, Днестр, Днестр, Приднестровье


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