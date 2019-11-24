Привезут дрова, наколют: в Приднестровье спасатели помогают нуждающимся

Из-за заморозков подобная помощь особенно необходима тем, кто не может сам себе обеспечить тепло в доме.

ТИРАСПОЛЬ, 24 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В связи с понижением температуры приднестровцы обращаются в аварийно-спасательные подразделения по поводу обеспечения топливом. Первая партия дров была разгружена во дворе частного дома в Тирасполе.

"Сотрудники Управления по чрезвычайным ситуация несут службу круглосуточно. Дежурный экипаж в любую минуту готов прийти на помощь", - говорят в МВД Приднестровья.

Нуждающимся одиноким и престарелым жителям Приднестровья доставляют дрова и отопительный материал, отработанный на производстве хлопка. Пожилым людям, не способным самостоятельно справиться с тяжелой работой, спасатели помогают наколоть и сложить дрова.

"Если возникнет ситуация, при которой невозможно будет социальным работникам добраться до своих подопечных, сотрудники аварийно-спасательные подразделения подвезут воду и медикаменты, окажут иное содействие", - обещают в ведомстве.

Списки нуждающихся людей, составленные по данным социальных служб, и граждан, обратившихся в администрацию, спасатели обрабатывают заранее.

Единый номер службы спасения – 101.

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