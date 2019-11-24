Молдова и Могилевская область задумываются о производстве лифтов

Эксплуатационный срок 96% лифтов в Кишиневе давно истек, поэтому поиски решения проблемы ведутся по разным направлениям.

КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik, Анна Руссу. В Молдове планируется создание предприятия по сборке лифтов и лифтового оборудования совместно с могилевским госпредприятием "Могилевлифтмаш". Об этом сообщил посол Молдовы в Белоруссии Виктор Сорочан во время переговоров с председателем Могилевского облисполкома Леонидом Зайцем.

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В ближайшей перспективе в Могилев прибудет примар Кишинева, а также специалисты в сфере лифтостроения для более детального обсуждения вопроса. Кроме того, стороны рассмотрят возможность выстраивания партнерских взаимоотношений в сфере производства коммунальной техники, на котором специализируется завод "Могилевтрансмаш".

"Совместное предприятие позволит исключить долгие процессы закупок, аукционов, конкурсов, мы получим дополнительную возможность для трудоустройства граждан, - подчеркнул Виктор Сорочан. – К тому же у Молдовы сегодня есть возможность свободной торговли со странами Европейского Союза, осуществления поставок своей продукции на этот рынок". © Sputnik / Алексей Ничукин Шаг в бездну: стоит ли опасаться кишиневцам ездить в лифтах - как не погибнуть

Заяц, в свою очередь, отметил, что Молдова является традиционным партнером Могилевской области. Экспорт в республику растет весомыми темпами, особенно востребована шинная, химическая продукция, лесоматериалы и газетная бумага. Налаживается совместное производство тракторов. Вместе с тем, есть много направлений для углубления партнерства.

Подводя итог переговоров, Заяц констатировал необходимость детального рассмотрения и анализа направлений сотрудничества. Для этого проведут совместный экономический форум, где заинтересованные стороны встретятся и обсудят имеющиеся проекты и идеи.

"В выстраивании взаимоотношений должен быть паритет. Важно, чтобы соблюдались интересы двух сторон", - сказал Заяц.

Ранее глава предприятия Liftservice Ион Станчу на заседании муниципальных служб примэрии столицы заявлял, что эксплуатационный срок 96% лифтов в Кишиневе давно истек.

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