Срок эксплуатации истек: когда в Кишиневе начнут менять лифты

По оценкам предприятия Liftcervice, на замену старых лифтов на новые Кишиневу понадобится более 10 лет. И это при условии, что из муниципального бюджета будут выделены дополнительные средства.

КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. На замену всех устаревших лифтов Кишинева необходим один миллиард триста миллионов леев, заявил заместитель начальника управления жилым фондом примэрии Кишинева Геннадий Дубина. Согласно официальным данным, 96% подъемников в жилых домах столицы устарели - их срок эксплуатации истек. Некоторым из них - более сорока лет.

Безопасные и дорогие в обслуживании

Предприятие Liftcervice, которое обслуживает большинство лифтов в кишиневских домах, спешит заверить жильцов, что ездить в старых подъемниках безопасно. Правда, чтобы обеспечить исправность ветхих механизмов, требуется дополнительное обслуживание.

Как правило, в дома со старыми лифтами механики наведываются два раза в неделю, вместо положенных двух раз в месяц. Но гораздо более серьезной проблемой, чем дополнительная нагрузка на сотрудников, в последние годы становится поиск новых деталей, необходимых в случае поломок.

Как рассказал директор Liftcervice Ион Станчу, многие из них уже не производятся ни в России, ни на Украине. Все переходят на электронику. Эти и другие расходы вынуждают Liftcervice поднимать вопрос о пересмотре тарифов. По предварительным подсчетам - на 40%.

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"Мы закроем 2019 год, посмотрим все наши затраты. С новыми расчетами обратимся муниципальный совет", - заявил Станчу.

Можно ли в ближайшее время заменить все лифты

По оценкам предприятия Liftcervice, на замену старых лифтов на новые Кишиневу понадобится более 10 лет. И это при условии, что из муниципального бюджета будут выделены дополнительные средства.

"Необходим хотя бы миллионов леев в год, чтобы начать замену. И тогда черед 5-6 лет мы закончим замену 40-летних лифтов. Потом перейдем к 30-летним. И лет через 15 дойдем до лифтов, которым 25 лет", - рассказал Станчу. © Sputnik / Miroslav Rotari Долевая собственность: как пользоваться и распоряжаться проблемным жильем

Специальной программы по замене лифтов в примэрии Кишинева пока нет. Муниципальное управление на 2020 год готовит общий План действий по модернизации жилфонда, в который будет включен вопрос о замене лифтов.

Как уточнил заместитель директора управления Геннадий Дубица, предполагается, что модернизация будет поэтапной. Правда, ее бюджет сначала должны утвердить муниципальные советники. Дубица также отметил, что жильцы могут самостоятельно заключить контракт с любой из 10 компаний по обслуживанию лифтов.

"Конкуренция между этими фирмами создаст лучшие цены для жильцов. Люди всегда смогут поменять одну компанию на другую, если они чем-то недовольны. Мы - за переход от ЖЕКа к ассоциациям", - сказал Дубица.

В прошлом году в Кишиневе были заменены всего 10 лифтов.

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