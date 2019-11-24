В Комрате прошла ярмарка российских вузов для выпускников Гагаузии

Выпускникам школ Гагаузии предложили продолжить учебу на бесплатной основе в десяти ведущих учебных заведениях Российской Федерации.

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Образовательная ярмарка российских вузов состоялась в Комрате. Выпускникам школ Гагаузии предложили продолжить учебу на бесплатной основе в десяти ведущих учебных заведениях Российской Федерации.

Учащиеся выпускных классов автономии получили информацию о возможностях обучения в российских образовательных учреждениях.

Представители Россотрудничества в Молдове рассказали школьникам о возможностях, которые открывают перед ними ВУЗы Москвы, Нижегородской и Тюменской областей.

Речь идет о Московском институте электронной техники, Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Нижегородском государственном техническом университете, Марийском государственном университете и других.

Как рассказали в Главном управлении образования Гагаузии, в этом году в российские ВУЗы поступили 46 выпускников, это около десяти процентов учащихся.

Всего в 2019-м в автономии окончили школу и успешно сдали экзамен на степень бакалавра 467 выпускников.

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