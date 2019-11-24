В полиции сообщили, что стало с человеком, которого сняли с опоры ЛЭП

Простояв около 9 часов на опоре высоковольтной линии электропередач, 33-летний мужчина был возвращен на землю и доставлен в больницу.

КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Человек, который в субботу около девяти часов простоял на вершине опоры высоковольтной линии электропередачи, на высоте 35 метров, был успешно спасен.

Операция была сложной, потому что мужчина демонстрировал агрессивность и угрожал спрыгнуть вниз.

После завершения работы спасателей мужчину передали медицинской бригаде. Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати рассказала корреспонденту Sputnik Молдова, что 33-летний мужчина находится в кишиневской психиатрической больнице под строгим наблюдением врачей.

Согласно имеющейся информации, мужчина страдает от шизофрении, хронического тяжелого психического заболевания. Если его заболевание будет подтверждено, он избежит наказания.

Напомним, что в спасательной операции участвовали 50 человек и семь машин экстренных служб.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK