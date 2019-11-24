В Молдове отмечают день работников сельского хозяйства

С поздравительным посланием к тем, кто трудится на полях, животноводческих фермах, на фабриках, в садах и виноградниках страны, обратился президент Молдовы.

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником.

В своем послании глава государства заявил, что считает необходимым прежде всего усовершенствование законодательства, приведение его в соответствие с международными стандартами с учетом национальной специфики.

"В этом контексте приоритетом являются модернизация национальной нормативной базы в области защиты почвы и использования передовых технологий, повышение конкурентоспособности и производительности сектора", - написал Додон.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности учрежден постановлением правительства в ноябре 1994 года и празднуется ежегодно в четвертое воскресенье ноября.

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