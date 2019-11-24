Представитель Молдовы участвует в конкурсе Mister Supranational-2019

На международном мужском конкурсе красоты, который в этом году состоится в Польше, нашу страну представит Джованни Крецу — он стал моделью после пяти лет службы в Иностранном легионе.

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Представитель Молдовы впервые будет участвовать в международном конкурсе Mister Supranaional ("Мистер Наднациональный"), посвященном мужским моделям, где жюри выберет победителей по параметрам внешности, интеллекта, спортивных навыков и физической формы.

Престижный конкурс пройдет с 25 ноября по 2 декабря 2019 года в Польше и соберет более 40 участников из нескольких стран мира. Победитель получит титул "Mister Supranational 2019".

Конкурс проходит в четвертый раз. В прошлом году в состязании победил индийский футболист и модель Пратамеш Маулингкар.

Житель Молдовы, который будет представлять нашу страну, говорит, что он морально и физически готов к этому конкурсу и уверен, что он получит прекрасные результаты.

"Я с гордостью представляю нашу страну на международном уровне и готов к любым вызовам, - заявил в эфире радио Sputnik Молдова 26-летний Крецу. - Я хочу мотивировать молодое поколение и подать пример, чтобы юноши могли реализовать себя".

Джованни говорит на трех языках, в течение пяти лет служил во французском Иностранном легионе, стал успешной мужской моделью. Рост молодого человека - 180 сантиметров, он увлекается спортом, музыкой, путешествиями и является приверженцем здорового образа жизни.

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