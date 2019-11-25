Налог на дорогие автомобили в 2020 году может значительно вырасти

Новая фискальная политика Минфина понижает "денежную планку", после которой при импорте автомобилей взимается дополнительный акциз.

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Правительство собирается расширить налоговую базу акцизного сбора в области автомобилей, которые ввозятся в Республику Молдова.

Покупки в интернете: почему снижают стоимость посылок, не облагаемых налогом>>>

Если ранее налоговое законодательство предусматривало применение дополнительного акцизного сбора в размере 2% для автомобилей дороже 1,5 миллиона леев, то с 2020 года этот налог будет применяться к автомобилям стоимостью от 600 тысяч леев (более 30 тысяч евро) и выше.

Чем дороже окажется транспортное средство, тем выше будет и процент дополнительного акцизного сбора. Изменения предусмотрены новой налогово-бюджетной политикой, которая опубликована министерством финансов для общественных консультаций.

Что предлагает министерство

Согласно документу, при импорте автомобиля стоимостью дороже 600 тысяч леев будет уплачен акциз в размере 2%, за автомобиль стоимостью более 700 тысяч леев - 3%, за автомобиль от 800 тысяч леев - 4%, а за автомобиль дороже 900 тысяч леев - 5%.

Граждан Молдовы ждут крупные штрафы: владельцы квартир - под прицелом>>>

Авто стоимостью дороже 1 миллиона леев облагается дополнительным акцизом в размере 6%, с повышением на 1% при шаге в каждые 200 тысяч леев. То есть, автомобиль стоимостью более 1,8 миллиона леев будет обложен дополнительным акцизом в 10%.

По замыслу министерства финансов, эта мера принята для обеспечения фискального и социального равенства за счет перераспределения доходов от лиц с более высокой способностью к выплате (уплата дополнительного акцизного налога) социально уязвимым лицам (посредством политики социальных расходов).

Согласно пояснительной записке, в 2018 году от импорта 79 автомобилей стоимостью более 1,5 миллиона леев в государственный бюджет было дополнительно перечислено около 2 миллионов леев.

Если эта мера будет реализована, то дополнительно будут облагаться налогом, по ожиданиям министерства, до 1,1 тысячи автомобилей в год, что составляет 4% от общего количества транспортных средств, импортируемых в Молдову в течение 12 месяцев. Таким образом, ожидается, что в бюджет дополнительно поступят 60 миллионов леев.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK