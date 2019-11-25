Жители домов в четырех секторах Кишинева останутся без электричества

Плановые отключения электроэнергии ожидаются на нескольких улицах в большинстве секторов столицы, полный список улиц смотрите на нашем сайте.

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. В связи с техническими работами в Кишиневе будут проведены плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах города.

Ботаника:

- ул. Брынкушь 110, 110B, 110C, 110A, 110-3; пр. Дачия 13; пр. Дечебал 78/1, 78/2, 78/3, 80, 80/1, 82, 82/1, 82/2, 82/5, 84, 99/3; переулок Львов 66 в период с 08:45 до 16:45.

Буюканы:

- ул. Гидигич, 5 в период с 09:20 до 17:00.

- ул. Каля Ешилор, 5A в период с 09:20 до 17:00.

- ул. Н. Йорга, 12 в период с 09:30 до 17:00.

Центр:

- ул. А. Бернардацци; ул. Матеевича 25-63, 40-58; ул. M. Эминеску 1, 9, 2-6 в период с 09:30 до 17:30.

Рышкановка:

- ул. Петриканская 31 в период с 09:20 до 17:00.

- ул. Петриканская 27 в период с 09:20 до 17:00.

Плановые отключения электроэнергии пройдут и в других населенных пунктах Молдовы. С полным списком можно ознакомиться здесь.

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