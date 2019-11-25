Жители домов в четырех секторах Кишинева останутся без электричества

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. В связи с техническими работами в Кишиневе будут проведены плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах города.
Ботаника:
- ул. Брынкушь 110, 110B, 110C, 110A, 110-3; пр. Дачия 13; пр. Дечебал 78/1, 78/2, 78/3, 80, 80/1, 82, 82/1, 82/2, 82/5, 84, 99/3; переулок Львов 66 в период с 08:45 до 16:45.
Буюканы:
- ул. Гидигич, 5 в период с 09:20 до 17:00.
- ул. Каля Ешилор, 5A в период с 09:20 до 17:00.
- ул. Н. Йорга, 12 в период с 09:30 до 17:00.
Центр:
- ул. А. Бернардацци; ул. Матеевича 25-63, 40-58; ул. M. Эминеску 1, 9, 2-6 в период с 09:30 до 17:30.
Рышкановка:
- ул. Петриканская 31 в период с 09:20 до 17:00.
- ул. Петриканская 27 в период с 09:20 до 17:00.
Плановые отключения электроэнергии пройдут и в других населенных пунктах Молдовы. С полным списком можно ознакомиться здесь.
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