На границах Молдовы будут работать эксперты из США — чем они займутся

Подробности проекта представители Таможенной службы обсудили в Кишиневе с представителями Программы по обнаружению и предотвращению случаев контрабанды ядерных веществ (NSDD) Министерства энергетики США.

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. На пунктах перехода границы в Молдове будет установлено оборудование для выявления контрабанды ядерных материалов. Проект финансируется правительством США, а монтажом и обслуживанием мониторов будут руководить американские специалисты. Об этом заявила Таможенная служба Молдовы.

Подробности проекта представители Таможенной службы обсудили в Кишиневе с представителями Программы по обнаружению и предотвращению случаев контрабанды ядерных веществ (NSDD), которая реализуется под эгидой Министерства энергетики США.

Пока вы спали: выборы в Румынии, скандал вокруг Ротару, драка дворников>>>

В рамках пакета технической помощи новым оборудованием будут оснащены мобильные таможенные бригады. Стороны обсудили детали установки стационарных мониторов для обнаружения радиоактивных и ядерных материалов на пунктах перехода границы "Крива", "Паланка", "Унгурь" и "Костешты". В ближайшее время американские специалисты будут работать на КПП "Крива" и "Паланка", чтобы проанализировать элементы инфраструктуры и оценить возможности установки необходимых устройств.

В установку систем контроля за распространением ядерных и радиоактивных материалов в Молдове США уже инвестировали около 12 миллионов долларов в соответствии с меморандумом о понимании, заключенном в 2011 году.

В 2013-2018 годах при поддержке NSDD в Молдове были оборудованы 23 стационарных системы радиационного обнаружения в нескольких пунктах пересечения границы и в Учебном центре таможенной службы. Таможенная служба получила три автомобиля с мобильными системами обнаружения радиации.

Министерство энергетики США — исполнительный департамент правительства США, отвечающий за энергетическую и ядерную безопасность государства. В структур министерства входят 17 лабораторий, управления разведки и контрразведки, подразделения по реализации военных программ США в области ядерных вооружений.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK