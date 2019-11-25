Ион Чебан уволил всех преторов и вице-преторов секторов Кишинева

Градоначальник объявил о полной смене руководства в претурах, уволены были даже чиновники, которые были восстановлены в должности решением суда.

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Все преторы и вице-преторы секторов Кишинева освобождены от своих должностей. Об этом объявил генеральный примар столицы Ион Чебан на заседании примэрии в понедельник.

Вместе с тем, уволенные чиновники будут переназначены в должности, однако сроком всего на три месяца.

"Мы переназначим их на должности на три месяца, чтобы посмотреть, как пройдет зима, как вы справитесь с этими делами", - сказал мэр.

Будут уволены, в том числе, и бывшие преторы секторов Чеканы и Ботаника - Галина Бостан и Олег Рэцой, в отношении которых судом было вынесено решение о восстановлении их в должности.

"Я подписал распоряжение об их восстановлении и сегодня же подпишу и распоряжение об освобождении от должности", - сказал Чебан.

Распоряжение генерального примара коснется следующих руководителей претур:

Центр - Павел Русу, претор; Дмитрий Митиогло и Ангелина Мистрец - вице-преторы.

Чеканы - Синильга Школьник; Дориан Истратий - вице-претор.

Ботаника - Ион Диакон; Борис Препелица и Юрий Витнянский - вице-преторы.

Буюканы - Вадим Брынзанюк, претор; Валериу Немеренко и Павел Мовила - вице-преторы.

Рышкановка - Влад Мельник, претор; Виталие Мукан и Валентин Вдовиченко - вице-преторы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK