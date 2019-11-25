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Ион Чебан

Ион Чебан уволил всех преторов и вице-преторов секторов Кишинева

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова

Градоначальник объявил о полной смене руководства в претурах, уволены были даже чиновники, которые были восстановлены в должности решением суда.

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Все преторы и вице-преторы секторов Кишинева освобождены от своих должностей. Об этом объявил генеральный примар столицы Ион Чебан на заседании примэрии в понедельник.

Мэрия Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Вместе с тем, уволенные чиновники будут переназначены в должности, однако сроком всего на три месяца.

"Мы переназначим их на должности на три месяца, чтобы посмотреть, как пройдет зима, как вы справитесь с этими делами", - сказал мэр.

Будут уволены, в том числе, и бывшие преторы секторов Чеканы и Ботаника - Галина Бостан и Олег Рэцой, в отношении которых судом было вынесено решение о восстановлении их в должности.

"Я подписал распоряжение об их восстановлении и сегодня же подпишу и распоряжение об освобождении от должности", - сказал Чебан.

Распоряжение генерального примара коснется следующих руководителей претур:

  • Центр - Павел Русу, претор; Дмитрий Митиогло и Ангелина Мистрец - вице-преторы.
  • Чеканы - Синильга Школьник; Дориан Истратий - вице-претор.
  • Ботаника - Ион Диакон; Борис Препелица и Юрий Витнянский - вице-преторы.
  • Буюканы - Вадим Брынзанюк, претор; Валериу Немеренко и Павел Мовила - вице-преторы.
  • Рышкановка - Влад Мельник, претор; Виталие Мукан и Валентин Вдовиченко - вице-преторы.

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Теги:
Ион Чебан


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