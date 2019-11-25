Рекордные сборы в Молдове - как таможня пополняет госбюджет

Сборы в государственный бюджет Молдовы, которые удалось выполнить за неделю Таможенной службе, впечатляют: за семь дней казна страны пополнилась более, чем на полмиллиона леев.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. За период с 18 по 24 ноября текущего года сборы в госбюджет, которые осуществили сотрудники Таможенной службы, составили 504 миллиона 700 тысяч леев. Молдавские таможенники составили 12 тысяч 255 пошлинных деклараций.

Минувшая неделя была отмечена и рядом попыток нарушения таможенного законодательства страны. За семь дней сотрудники Таможенной службы зафиксировали 118 нарушений. В 56 случаях иностранцы нарушили сроки пребывания на территории республики автомобилей, предусмотренные действующим законодательством. В связи с рядом нарушений было составлено 53 административных протокола и собрано штрафов на общую сумму в 196 тысяч леев.

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За неделю территорию страны пересекли 75 тысяч 395 транспортных средств. Наиболее оживленным был трафик на молдавско-румынском отрезке границы - на таможенных контрольно пропускных пунктах "Леушены" и "Скулены" 15 тысяч 40 транспортных средств и 12 тысяч 571 автомобиль, соответственно.

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