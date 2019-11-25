У граждан Молдовы возникли проблемы с вылетом в Италию - подробности

Два рейса, которые должны направиться в понедельник в города Италии, задерживаются из-за забастовки авиадиспетчеров и сотрудников аэропортов в этой стране.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Италия является традиционным авиационным направлением для граждан Молдовы - сотни тысяч наших сограждан трудятся там годами, иногда возвращаясь домой и навещая семьи и близких, оставшихся здесь, в республике.

Авиационное сообщение Молдовы и Италии налажено довольно хорошо, однако иногда с полетами в эту страну возникают трудности. В понедельник, 25 ноября, были задержаны сразу два рейса в эту страну. Причина - всеобщая забастовка сотрудников аэропортов.

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Таким образом, пассажирам рейсов, которые должны были вылететь в Милан (в 13:30) и Венецию (в 14:00) сообщили, что их рейсы задерживаются.

Авиакомпания Air Moldova призывает пассажиров следить за изменениями на информационном панно в аэропорту и на сайте airport.md.

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