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Житель Чишмикиоя пожаловался в полицию, что сестра не дает ему в долг

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

Курьезная жалоба на родственницу поступила в органы полиции от одного из жителей села в Вулканештском районе.

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Жителю села Чишмикиой Вулканештского района удалось удивить ко всему привычных сотрудников полиции. 

Мужчина в возрасте 63 лет обратился в местный полицейский участок с жалобой на сестру. Сельчанин возмущен тем, что родственница, которая работает в магазине, не дает ему продукты в долг.

Вор-карманник, иллюстративное фото.
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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По пояснению сестры жалобщика, тот неоднократно брал в долг продовольственные товары, однако денег не возвратил, сообщает региональный портал Gagauzinfo.md.

Ранее не менее странное преступление произошло в Гагаузии. В начале ноября было совершено нападение на библиотеку, расположенную в здании Дома культуры села Конгаз Комратского района.

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Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что в библиотеке была разбита оргтехника, а также сожжен ряд книг. На месте полицейскими был задержан 18-летний житель села, который проник внутрь помещения. Молодой состоит на учете у психиатра.

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