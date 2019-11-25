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Молодежь.

В Молдове появилась своя молодежная столица

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Sputnik Молдова

Традиционно молодежь покидает молдавские села, однако есть такие населенные пункты, где молодым людям жить и работать довольно интересно.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Отток трудоспособного населения из молдавской глубинки, особенно молодых людей, стал в нашей стране печальной тенденцией. Молодежь бежит со своей малой родины в поисках лучшей доли. 

Однако не во всех населенных пунктах Молдовы наблюдается такая демографическая тенденция. К примеру, село Сипотены, расположенное в самом центре Каларашского района Молдовы, стало "молодежной столицей" нашей республики.

Этот почетный титул населенному пункту присвоило министерство образования, культуры и науки. А победило село в данной номинации, потому что здесь быстрыми темпами развивается молодежный сектор и создаются условия, чтобы те, кому дальше возрождать свой населенный пункт, не покидали его.
Здание старого храма, архивное фото.
© Sputnik / Nicu Goncear
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Как заявили представители профильного министерства, за несколько лет в селе наработали ценный опыт работы с молодежными проектами, создали задел для деятельности различных молодежных общественных организаций. 

Для создания условий для развития молодежи селу будет выделен 1 миллион леев.

Развитие молодежных проектов является одним из приоритетных направлений для молдавских сел, а меры по поддержке специалистов помогут удержать молодых людей в населенных пунктах, чтобы они не уезжали за рубеж.

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Теги:
село, столица, молодежь


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