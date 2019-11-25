Необычное заявление мэра Кишинева - что он пообещал горожанам

Чуть больше месяца осталось до новогодних и рождественских праздников, а в молдавской столице началась подготовка к ним, совсем скоро Кишинев будет не узнать.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан заверил кишиневцев и гостей молдавской столицы в том, что новогодние и рождественские праздники в городе будут организованы на должном уровне. Чебан также подчеркнул, что прекратится и "елочная война" между администрацией города и правительством страны, как это происходило до сих пор.

"Мы потеряли немного времени, но у нас не будет двух елок. Все будет хорошо", - заявил генеральный примар молдавской столицы Ион Чебан. © Sputnik / Evghenii Panasenco Елки-палки: как используют деревья, которые кишиневцы вынесли на свалки

Мэр добавил, что обещает праздничную атмосферу, а город, по его словам, в вечерние часы будет утопать в огнях декоративной иллюминации.

Установка новогодней елки уже началась, ее каркас рабочие начали монтировать в понедельник на Площади Великого национального собрания.

Помимо декоративных украшений в городе будет открыта рождественская ярмарка, где все желающие смогут приобрести продукты питания и сувениры для себя и своих близких и друзей. Ярмарку совместно организуют правительство республики и примэрия муниципия Кишинев.

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