14:53 25 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.27
  • USD17.41
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Кишинев.

Необычное заявление мэра Кишинева - что он пообещал горожанам

© Sputnik / Владимир Полушатов
Общество
Получить короткую ссылку
14110
Sputnik Молдова

Чуть больше месяца осталось до новогодних и рождественских праздников, а в молдавской столице началась подготовка к ним, совсем скоро Кишинев будет не узнать.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан заверил кишиневцев и гостей молдавской столицы в том, что новогодние и рождественские праздники в городе будут организованы на должном уровне. Чебан также подчеркнул, что прекратится и "елочная война" между администрацией города и правительством страны, как это происходило до сих пор.

"Мы потеряли немного времени, но у нас не будет двух елок. Все будет хорошо", - заявил генеральный примар молдавской столицы Ион Чебан. 
Елка
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Елки-палки: как используют деревья, которые кишиневцы вынесли на свалки

Мэр добавил, что обещает праздничную атмосферу, а город, по его словам, в вечерние часы будет утопать в огнях декоративной иллюминации.

Установка новогодней елки уже началась, ее каркас рабочие начали монтировать в понедельник на Площади Великого национального собрания. 

Помимо декоративных украшений в городе будет открыта рождественская ярмарка, где все желающие смогут приобрести продукты питания и сувениры для себя и своих близких и друзей. Ярмарку совместно организуют правительство республики и примэрия муниципия Кишинев.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Чебан сделал предложение блоку ACUM: о чем заявил избранный примар Кишинева
Виктор Киронда принял предложение стать вице-примаром Кишинева
Чебан рассказал, какое первое решение примет на посту примара Кишинева
Теги:
Ион Чебан, мэр, Кишинев


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Неделя в фотографиях: самые яркие события, прошедшие 16 - 22 ноября
Шведы нашли на дне Балтийского моря коллекцию алкоголя Николая II - видео
Шведы нашли на дне Балтийского моря коллекцию алкоголя Николая II - видео
Цены на алкоголь в Евросоюзе
Сравнение: цены на спиртное в странах ЕС

БОМОНД
Соцсети
sputnikvmoldove
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться