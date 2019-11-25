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Президент Молдовы Игорь Додон и глава СИБ Александр Есауленко

Додон встретился с главой СИБ: о чем шла речь

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Общество
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Sputnik Молдова

Глава государства Игорь Додон Подчеркнул, что СИБ – главная опора в системе обеспечения национальной безопасности.

КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон встретился в понедельник с директором Службы информации и безопасности Молдовы (СИБ) Александром Есауленко. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Facebook.

"В ходе беседы был проинформирован о ситуации в сфере безопасности государства, а также о деятельности Службы. Подчеркнул, что СИБ – главная опора в системе обеспечения национальной безопасности, а национальный интерес должен быть положен в основу всей работы ведомства", - отметил Додон.

Новое руководство СИБ, директор Александр Есауленко и его заместитель Артур Гуменюк, были утверждены высшим законодательным органом республики 25 июня.

Встречи главы государства и руководства Службы информации и безопасности проводятся регулярно. Стороны периодически обмениваются мнениями по текущей ситуации в СИБ и обсуждают вопросы национальной значимости.

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