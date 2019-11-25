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Уборка снега

Снега в Кишиневе пока нет, но муниципальные службы уже готовятся к гололеду

© Sputnik / Alexandr Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова

В столице провели первые испытания техники и противогололедных реагентов, которыми планируют посыпать дороги и тротуары Кишинева.

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. Муниципальные службы в Кишиневе провели первые испытания техники для борьбы с гололедом.

Гололед на улицах города, архивное фото.
© Sputnik / Петр Чернов
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Об этом заявил на рабочем заседании примэрии в понедельник утром начальник управления общественного транспорта и коммуникаций Адриан Болдуреску.

На улицы столицы в воскресенье вечером вышли девять спецмашин, которые рассыпали 60 тонн сыпучих материалов, препятствующих скольжению автотранспорта на дорогах.

По сообщению коммунальных служб, к настоящему моменту муниципальным предприятием "Exdrupo" накоплено 4700 тонн пескосоляной смеси, противоскользящих реагентов, состоящих из смеси соли и песка. Кроме того, на складах хранится резервный запас соли в объеме 1700 тонн. К 15 декабря планируется дополнительно доставить на склады предприятия еще 3800 тонн соли и 3200 тонн песка.

"Запасов, которые мы имеем в наличии, хватит до конца января, в зависимости от количества осадков. У нас нет проблем с запасом противоскользящих материалов. Специальные транспортные средства и механизмы готовы к зиме. Везде заменены шины, все механизмы прошли капитальный ремонт", - заявил глава транспортного управления Кишинева.

В то же время в столице чувствуется острый дефицит специального транспорта. Кишинев располагает парком в 48 специальных коммунальных автомашин, при том, что для нормального функционирования необходимо не менее 125 спецавтомобилей.

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В этом году впервые тротуары не будут посыпать песком. По заявлению руководства жилищно-коммунального управления, в этом сезоне для борьбы с гололедом будут использовать специальные реагенты. На складах запасены 123 тонны соли и 10 тонн реагента, и еще 770 тонн реагента должны прибыть в Кишинев в ближайшее время.

Жилищно-коммунальное управление примэрии располагает автопарком в 14 мини-спецмашин типа "Hako" и 32 тракторами, которые оснащены снегоуборочными механизмами.

Меры безопасности при гололеде
© Sputnik /
Меры безопасности при гололеде

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Теги:
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