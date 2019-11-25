Эксклюзив Sputnik: Павел Войку о том, как навести порядок в МВД и в стране

Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку выступил в эфире радиостудии Sputnik Молдова и ответил на вопросы, интересующие большинство граждан страны.

КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. В последнее время многие граждане Молдовы жалуются на то, что в республике растет уровень преступности, а они боятся выходить на улицу, особенно в вечернее время, чтобы не стать жертвами тех, кто не в ладах с законом.

И, действительно, в течение последнего полугода Молдову еженедельно сотрясают резонансные преступления, часть из которых раскрывают следователи, а часть так и остается, выражаясь на профессиональном сленге полицейских, "висяками".

О том, почему в республике все чаще регистрируются правонарушения, кто виноват в том, что рост преступности стал ощутим гражданами, и что делать, чтобы реформировать одно из главных государственных ведомств страны, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал министр внутренних дел Павел Войку.

В первую очередь Войку обратил внимание на моральный климат в министерстве внутренних дел. По его словам, многие расслабились, что привело к росту преступности в стране, увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Более того, сложилась ситуация, при которой в ведомстве осталось много вакантных мест, за минувшие полгода наблюдалась большая текучка кадров.

По словам министра, такое положение дел в МВД было обусловлено неправильным менеджментом предыдущего руководства. Более того, как утверждает Войку, в такое министерство надо приходить не для того, чтобы мстить кому-то, а проводить реформы, умело управлять личным составом.

"Нельзя говорить, что ты пришел деполитизировать ведомство, а сам в это время занимаешься делением кадров на тех, кто наиболее приближен к руководителю или определенной политической партии", - заявил Войку.

Министр пообещал, что постарается в кратчайшие сроки навести порядок в МВД. Войку обратил внимание на тот факт, что предыдущий министр внутренних дел (Андрей Нэстасе – ред.) "был наиболее сконцентрирован на решении политических вопросов".

"Когда ты приходишь руководить одним из самых больших министерств страны, а в это время являешься лидером политической партии, вице-премьером, а также баллотируешься в примары Кишинева и хочешь все успеть, это явно не получится. Уволить с июня по октябрь порядка 800 сотрудников, это надо было постараться. Очевидно, что граждане страны в такой ситуации начали ощущать себя в опасности, почувствовали негативные изменения", - заявил Войку.

По утверждению главы МВД Молдовы, такой текучки кадров, которая была зафиксирована во время руководства ведомством во время нахождения на посту министра Андрея Нэстасе, не было за всю историю ведомства.

Сейчас в МВД должно работать 18 тысяч специалистов, однако 3 тысячи мест по-прежнему остаются вакантными. Министр назвал эту ситуацию "оставляющей желать лучшего".

"Это произошло, потому что не уделяли должного внимания МВД и его сотрудникам. Мы хотели бы в срочном порядке отобрать сотрудников, у которых нет сомнительного прошлого, неподкупных, хотим вновь вернуть тех, кто ушел, на работу. Более того, мы хотим добиться предоставления сотрудникам МВД более широкого пакета социальных гарантий. Это необходимо для того, чтобы привлечь молодых специалистов, в том числе из Академии полиции, с юридических факультетов вузов", - уточнил Войку.

Министр рассказал, что провел переговоры с главой кабмина Ионом Кику, в ходе которых обсуждался вопрос повышения зарплат сотрудникам полиции.

Войку выразил надежду, что увеличить заработок сотрудников полиции удастся уже со следующего года.

"Мы будем выплачивать компенсации сотрудникам и за аренду жилья, поскольку порядка 70% работающих в МВД специалистов не располагают собственной недвижимостью и вынуждены жить на съемных квартирах. При зарплате в 4700-5000 леев сотруднику полиции сложно арендовать квартиру, особенно в столице", - заявил министр.

Глава МВД также сообщил, что всерьез будут поставлены вопросы обеспечения сотрудников МВД служебным транспортом, оргтехникой, создания нормальных рабочих условий.

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