Глава МВД рассказал Sputnik, как решить проблему пьянства за рулем

В эксклюзивном интервью радиостудии Sputnik руководитель министерства внутренних дел назвал меры в краткосрочной и долгосрочной перспективе, которые должны помочь сократить количество происходящих аварий.

КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Дежурство полицейских в режиме нон-стоп на участках, где происходит больше всего ДТП, и ужесточение санкций для водителей-нарушителей должны помочь решить проблему роста количества аварий, в том числе с участием нетрезвых водителей. Об этом в эфире радиостудии Sputnik заявил министр внутренних дел Павел Войку.

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Как уточнил глава МВД, при анализе криминогенной обстановки сотрудники ведомства отдельно рассмотрели феномен аварий.

"Мы зарегистрировали рост более, чем на 700 ДТП по сравнению с прошлым годом. Это было и причиной, по которой премьер созвал совет по безопасности дорожного движения, где потребовал принять меры по изменению ситуации на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу", - сказал Войку.

Что касается краткосрочных мер, то, по словам министра, должно быть больше полицейских на улицах на основе анализа ситуации, по количеству ДТП, трассах. Чтобы полицейские вмешивались всякий раз, в том числе проводилась профилактика.

"К сожалению, водители не осознают опасности употребления алкоголя. Ежедневно мы ловим 30-50 человек, которые сели за руль нетрезвыми. Второе – превышение скорости, несоблюдение дорожной разметки. Все это является причинами трагедий", - подчеркнул Войку.

Глава МВД обратил внимание, что "круглосуточно на участках, где происходит больше всего ДТП, будут полицейские". При этом он добавил, что полицейские не могут охватить все трассы, потому что аварии происходят в различных местах. В то же время последние принятые меры привели к тому, что уже начало сокращаться число аварий.

"В среднесрочной и долгосрочной перспективе хотим ужесточить санкции для водителей-нарушителей. Соответствующие предложения звучат в гражданском обществе. В основном речь идет о нетрезвых водителях, превышении скорости и несоблюдении положений дорожных знаков, что чаще всего приводит к трагическим последствиям", - заявил Войку.

Он также обратил внимание, что для сотрудников правоохранительных органов жизнь граждан продолжит оставаться в приоритете.

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