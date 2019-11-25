Как избежать пробок: Войку перечислил меры, которые предпримет полиция

Несколько способов, которые позволят разгрузить трафик в молдавской столице, назвал в эксклюзивном интервью Sputnik глава МВД.

КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Правоохранительные органы вместе с представителями местных властей выступят на этой неделе с предложениями по улучшению ситуации, связанной с формированием пробок. Об этом в эфире радиостудии Sputnik заявил министр внутренних дел Павел Войку.

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Глава МВД отметил, что граждане уже могли заметить в Кишиневе контроль за регулированием трафика и присутствие полиции на некоторых трассах.

"У нас уже была встреча с генеральным примаром Кишинева по этому вопросу. Предстоит на этой неделе выступить с пакетом предложений – от полиции и примэрии. Важно начать улучшение дорожной инфраструктуры, решить вопрос с неавторизованными парковками, парковками на проезжей части", - сказал Войку.

В то же время, министр отметил, что "нужно эвакуировать транспортные средства, которые брошены на дороге и становятся причиной пробок".

"В зимний период будем оказывать помощь. Часто пробки формируются при дожде и зимой, когда работники муниципальных служб не имеют возможности расчистить дороги от снега. Что касается срочного решения, в часы пик, когда люди едут на работу или возвращаются, на самых загруженных трассах размещены патрульные, которые регулируют трафик", - сказал Войку в эфире радиостудии Sputnik.

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Ранее заместитель председателя Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару в беседе с корреспондентом Sputnik отметил, что решением проблемы постоянных пробок в центре Кишинева могло бы стать расширение магистралей там, где это возможно, а также строительство многоуровневых автомобильных развязок наподобие тех, что есть в крупных городах ближнего и дальнего зарубежья.

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