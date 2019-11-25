Скоро Новый год: как Кишинев облачается в праздничное одеяние - фото

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Предприятие "Spatii verzi" приступило к установке новогодней ели на главной площади столицы. Как и в прошлом году, праздничная красавица будет искусственной.
"Вчера смонтировали шесть метров, а сегодня уже установим весь каркас. В среду начнем крепить ветки. После этого предприятие "Lumteh" установит иллюминацию, а потом мы украсим елку игрушками", - рассказал директор "Spatii verzi" Сергей Карп.
Высота новогодней елки составит 20 метров. Для того, чтобы добавить убранства на главную ель страны, примэрия дополнительно купила игрушек на сумму 35 тысяч леев.
Открытие елки состоится 1 декабря, - уточнил Карп.
Примар Кишинева Ион Чебан на оперативном заседании примарии заявил, что в Кишиневе в этом году будет одна общая елка, а не две разные, как это было в прошлом году. Градоначальник также потребовал от преторов организовать праздничные мероприятия в каждом секторе столицы.
Искусственные елки от местных производителей
Искусственные ели в последние годы становятся модным трендом среди тех, кто бережно относится к окружающей среде. Принято считать, что одно искусственное дерево может заменить 10 натуральных. Именно столько лет служит качественная декоративная елка. Отечественные производители также могут предложить покупателям этот товар разной высоты и пушистости.
"Достигнута максимальная реалистичность, веточки похожи на живые. Они даже колются. Мы придаем больше достоверности, прокрашиваем среднюю часть в желтый цвет", - рассказал основатель компании по производству искусственных елок Денис Талмач.
Новинка этого сезона – ель с эффектом заснеженности. Она придает новогоднюю атмосферу, даже если на улице еще не наступили холода. Правда, цена такой красавицы достигает тысячи евро.
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