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Украшение Кишинева к зимним праздникам.

Скоро Новый год: как Кишинев облачается в праздничное одеяние - фото

© Sputnik /
Общество
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Sputnik Молдова

Кишинев готовится к новогодним праздникам, муниципальные службы проверяют праздничное освещение и устанавливают каркас новогодней ели.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Предприятие "Spatii verzi" приступило к установке новогодней ели на главной площади столицы. Как и в прошлом году, праздничная красавица будет искусственной.

"Вчера смонтировали шесть метров, а сегодня уже установим весь каркас. В среду начнем крепить ветки. После этого предприятие "Lumteh" установит иллюминацию, а потом мы украсим елку игрушками", - рассказал директор "Spatii verzi" Сергей Карп.
Украшение Кишинева к зимним праздникам
© Sputnik /
Украшение Кишинева к зимним праздникам

Высота новогодней елки составит 20 метров. Для того, чтобы добавить убранства на главную ель страны, примэрия дополнительно купила игрушек на сумму 35 тысяч леев.

Открытие елки состоится 1 декабря, - уточнил Карп.

Украшение Кишинева к зимним праздникам
© Sputnik /
Украшение Кишинева к зимним праздникам

Примар Кишинева Ион Чебан на оперативном заседании примарии заявил, что в Кишиневе в этом году будет одна общая елка, а не две разные, как это было в прошлом году. Градоначальник также потребовал от преторов организовать праздничные мероприятия в каждом секторе столицы.

Искусственные елки от местных производителей

Искусственные ели в последние годы становятся модным трендом среди тех, кто бережно относится к окружающей среде. Принято считать, что одно искусственное дерево может заменить 10 натуральных. Именно столько лет служит качественная декоративная елка. Отечественные производители также могут предложить покупателям этот товар разной высоты и пушистости.

"Достигнута максимальная реалистичность, веточки похожи на живые. Они даже колются. Мы придаем больше достоверности, прокрашиваем среднюю часть в желтый цвет", - рассказал основатель компании по производству искусственных елок Денис Талмач.

Украшение Кишинева к зимним праздникам
© Sputnik /
Украшение Кишинева к зимним праздникам

Новинка этого сезона – ель с эффектом заснеженности. Она придает новогоднюю атмосферу, даже если на улице еще не наступили холода. Правда, цена такой красавицы достигает тысячи евро.

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Теги:
декорации, Новый год, Кишинев


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