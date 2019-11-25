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СИБ отрицает причастность к незаконной прослушке телефонов

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik Молдова

Несмотря на предъявленные ранее обвинения, Служба информации и безопасности настаивает на своей непричастности к отслеживанию телефонных контактов журналистов, политиков и гражданских активистов.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik, Анна Руссу. Служба информации и безопасности отвергает утверждает появившиеся утверждения о своей причастности к прослушиванию телефонов и заявляет, что госструктуру пытаются втянуть "в споры с политическим контекстом". Об этом говорится в комментарии ведомства, опубликованном в понедельник. 

Папки с документами, фото из архива
© Sputnik / Anar Mustafayev
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По информации ведомства, кто-то намеренно распространяет недостоверную, ложную или искаженную информацию об участии службы в незаконных отслеживании контактов публичных людей, тем самым дезинформируя общественность и манипулируя ею.

"Мы решительно осуждаем эти попытки очернения и втягивания Службы в споры с политическим контекстом, которые влияют на имидж и авторитет учреждения как гаранта национальной безопасности",– говорится в заявлении.

СИБ подтверждает свое намерение поддерживать нейтралитет и равноудаленность в повседневной деятельности, уделяя особое внимание выполнению своих задач, которые касаются исключительно национальной безопасности, при строгом соблюдении закона.

Согласно пресс-релизу, служба выступает за справедливое, корректное сотрудничество в рамках нормативной базы, регулирующей межинституциональные отношения.

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