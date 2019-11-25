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Троллейбус

Кишиневцы смогут отслеживать движение троллейбусов через онлайн-приложение

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

В ближайшее время будет запущена программа, которая получает данные о местонахождении троллейбуса со специальных датчиков.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik, Анна Руссу. Уже через две недели горожане и гости столицы смогут в реальном времени наблюдать за движением троллейбусов через цифровое приложение. Директор кишиневского управления электротранспорта (RTEC) Дорин Черный заявил, что на данный момент все троллейбусы оснащены системой GPS. 

Источник также отметил, что оборудование для мониторинга движения транспорта взято в аренду у одной из частных компаний.

Программа получает данные о местонахождении троллейбуса с помощью специальных датчиков.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Сегодня во всех 350 троллейбусах, согласно контракту, установлены устройства мониторинга движения. Программное обеспечение уже настроено. У нас займет две недели, чтобы запустить проект. Горожане и гости столицы смогут в реальном времени наблюдать за движением троллейбусов", – заявил Черный на заседании мэрии.

Согласно предоставленной информации, приложение будет бесплатным и доступным для скачивания в основных сервисах. Также в планы столичных властей входит установка на всех троллейбусных остановках электронных табло, которые будут указывать время прибытия транспорта. Дорин Черный отмечает, что скорее всего, управление приступит к этому вопросу уже в следующем году.

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