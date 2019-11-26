Молдова - в тисках опасной инфекции: специалисты вынесли предупреждение

Четыре случая бешенства среди домашнего скота и несколько вспышек африканской чумы свиней зафиксировали сотрудники Национального агентства продовольственной безопасности на прошлой неделе.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik, Элеонора Лисник. Четыре случая бешенства среди домашнего скота были подтверждены в лабораторных условиях за период 15-21 ноября. Об этом сообщили в Национальном агентстве продовольственной безопасности (НАПБ).

Случаи бешенства были зафиксированы в трех районах страны. В Ниспоренском районе бешенство подтвердилось у коровы и хорька, в Хынчештском им страдала лиса, в Леовском - кот.

Также в одном из фермерских хозяйств села Сэрата Габенэ (Хынчештского района) был подтвержден случай африканской чумы свиней. Все животные на этой ферме были уничтожены. На въездах в село и выездах из него были установлены санитарно-ветеринарные посты. © Sputnik / Irina Leahova Зараза атакует - зарегистрировано шесть новых очагов свиной чумы

Между тем, в НАПБ сообщили, что риск распространения по территории республики африканской чумы свиней - крайне велик. Об этом администраторам столичных рынков рассказали на спецзаседании, проведенном руководителями НАПБ. Администраторов рынков обязали усилить контроль за качеством свинины, попадающей на прилавки.

Граждан страны также предупредили, чтобы они не ввозили в республику свиное мясо, поскольку вся продукция будет конфискована.

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