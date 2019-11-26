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Приднестровский вуз даст возможность школьникам определиться с профессией

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Молдова

В главном вузе Приднестровья впервые организуют олимпиаду, позволяющую старшеклассникам узнать, на какую профессию им лучше учиться будет в будущем.

ТИРАСПОЛЬ, 26 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Впервые в Приднестровском госуниверситете им. Т.Г. Шевченко будет проведена профориентационная олимпиада для желающих поступить в университет и обучаться в нем по различным дисциплинам.

Выбор образовательных направлениях велик. От естественных наук до гуманитарных. Это и физика, химия, математика, это и архитектура, журналистика, история, культурология. Всего их 22.

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко (ПГУ)
© Sputnik / Ирина Ляхова
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Олимпиада организуется для школьников, обучающихся в 8-11 классе, а также для студентов техникумов и колледжей, желающих продолжить свое обучение в высшем учебном заведении.

Записаться для участия в олимпиаде можно до 19 декабря 2019 года включительно. Сделать это можно онлайн, на сайте вуза.

Проводиться олимпиада будет в два этапа. Первый – заочный, продлится с 20 по 22 декабря. Проходить он будет с применением дистанционных технологий на сайте олимпиады. Второй – очный, состоится в период с 20 по 25 января 2020 года и будет проведен в аудитории университета. В заключительном этапе смогут участвовать только те, кто успешно прошел заочный отборочный тур.

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Теги:
старшеклассник, профессия, олимпиада, Приднестровье


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