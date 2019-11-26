Какие симптомы подсказывают, что гражданам Молдовы не хватает солнца

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik, Андрей Петрик. В серые ноябрьские дни, когда небо затянуто тучами свинцового цвета, каждый может впасть в легкое уныние. Недостаток солнечных лучей жители Молдовы, привыкшие к тому, что небесное светило всегда их сопровождает, чувствуют особенно остро. И этому есть объяснение.

Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика перечислил основные симптомы нехватки витамина D в организме, сообщает журнал Focus.

По словам ученого, о дефиците свидетельствует боль в конечностях и костях и малоподвижность суставов в первой половине дня. Среди других признаков — увеличение веса, боли в кишечнике, депрессия и потливость головы.

Нехватка витамина особенно ощутима зимой, отметил Холика. Она повышает риск развития диабета второго типа, остеопороза и повышенного давления.

Для восполнения дефицита витамина D специалист посоветовал находиться на солнце в это время года как минимум 10-15 минут в день.

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