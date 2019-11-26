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Киоск. Архивное фото

Киоски продолжают убирать с улиц города: какие точки на очереди

© Photo: Facebook / Pretura Sectorului Râșcani
Общество
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12020
Sputnik Молдова

Столичные власти активно работают над улучшением внешнего вида Кишинева. Претура сектора Буюканы заявила о продолжении эвакуации торговых точек столицы.

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik, Анна Руссу. В ближайшее время планируется убрать киоски, в том числе торговые точки по продаже табачной продукции с главных улиц сектора Буюканы – Иона Крянгэ, Каля Ешилор, Алба-Юлия и Василе Лупу.

Заместитель примара Виктор Киронда активно призывает демонтировать киоски со столичных улиц.

В связи со сложившейся ситуацией он потребовал у вице-примаров оценить ситуацию с киосками, в частности с теми, которые расположены рядом с учебными заведениями и государственными учреждениями. 

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Господа преторы, вам известно, какова ситуация с киосками, расположенными в районе школ, детских садов, государственных учреждений. Я не должен вам объяснять, что нужно делать. Давайте действовать. Необходимо убрать киоски из всех парков, потому что летний сезон закончился, и в соответствии с подписанным распоряжением мы должны их убрать. Мы убираем киоски из парков, у которых более или менее приличный вид, но оставляем страшные ларьки на улицах столицы", – заявил Киронда.

Также замглавы столичной администрации добавил, что люди обращают внимание на внешний вид таких киосков и считают, что проблема именно в них, а не в тех 5-6 киосках, где продают кофе в парке. По мнению Киронды, проблема в тех точках, которые расположены прямо на дорогах и где "продают все, что угодно".

К концу года столичная примэрия планирует эвакуировать все торговые точки в историческом центре Кишинева.

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