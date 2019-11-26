Организаторы Первого медицинского форума определись с темами и участниками

ТИРАСПОЛЬ, 26 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Определена программа и участники Международного медицинского форума, который пройдет в Приднестровье впервые. В нем примут участие представители органов власти, медицинские работники, общественные организации и активные граждане. Каждый желающий сможет ознакомиться с приоритетами здравоохранения на ближайшие семь лет, задать вопрос спикерам, а также пройти ряд исследований.

Темы форума

Форум откроет сессия, посвященная концепция развития здравоохранения в Приднестровье.

"Будет определено содержание основного направления Концепции развития здравоохранения Приднестровья - усиления первичной медико-санитарной помощи, которое позволит улучшить доступность и качество медицинской помощи", - отметили в минздраве.

На форуме также расскажут про медстрахование, бесплатную медицину в Приднестровье, а также кадровую политику в здравоохранении региона.

Гость из России

Две тематические сессии возглавит гость Приднестровья - невролог, кандидат медицинских наук Российской Федерации Павел Бранд.

"Спикер приглашает желающих узнать, что же такое доказательная медицина на самом деле. Он также представит некий симбиоз популярных заблуждений тех, кто лечился, лечится или собирается лечиться у невролога", - подчеркнули в ведомстве.

Как писал Sputnik ранее, посетители форума смогут бесплатно проверить свое здоровье - зрение, измерить пульс, артериальное давление, содержание кислорода и уровень глюкозы в крови, а также узнать индекс массы тела.

Первый Международный медицинский форум намечен на 29-30 ноября. Он пройдет в Тирасполе в киновидеоцентре с одноименным с городом названием. На него уже зарегистрировалось более 350 участников.

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