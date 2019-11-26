Организаторы Первого медицинского форума определись с темами и участниками

ТИРАСПОЛЬ, 26 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Определена программа и участники Международного медицинского форума, который пройдет в Приднестровье впервые. В нем примут участие представители органов власти, медицинские работники, общественные организации и активные граждане. Каждый желающий сможет ознакомиться с приоритетами здравоохранения на ближайшие семь лет, задать вопрос спикерам, а также пройти ряд исследований.
Темы форума
Форум откроет сессия, посвященная концепция развития здравоохранения в Приднестровье.
"Будет определено содержание основного направления Концепции развития здравоохранения Приднестровья - усиления первичной медико-санитарной помощи, которое позволит улучшить доступность и качество медицинской помощи", - отметили в минздраве.
На форуме также расскажут про медстрахование, бесплатную медицину в Приднестровье, а также кадровую политику в здравоохранении региона.
Гость из России
Две тематические сессии возглавит гость Приднестровья - невролог, кандидат медицинских наук Российской Федерации Павел Бранд.
Как писал Sputnik ранее, посетители форума смогут бесплатно проверить свое здоровье - зрение, измерить пульс, артериальное давление, содержание кислорода и уровень глюкозы в крови, а также узнать индекс массы тела.
Первый Международный медицинский форум намечен на 29-30 ноября. Он пройдет в Тирасполе в киновидеоцентре с одноименным с городом названием. На него уже зарегистрировалось более 350 участников.
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