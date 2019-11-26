Ситуация на молдавской границе - за сутки были зафиксированы нарушения

На рубежах Республики Молдова в последние сутки было сравнительно спокойно, пограничники зафиксировали лишь незначительные нарушения.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. В результате патрулирования государственных рубежей Молдовы сотрудники Пограничной полиции республики зафиксировали три попытки незаконного пересечения границы на контрольно-пропускных пунктах.

Один гражданин нашей страны пытался незаконно ввезти в республику крупную партию товара, которую не задекларировал. Двое иностранных граждан нарушили пограничное законодательство страны, превысив допустимый срок пребывания на территории республики. В четырех случаях отмечены нарушения использования автомобильных виньеток. © AFP 2019 / Stephen Chernin На границах Молдовы установлены системы обнаружения ядерной контрабанды

Всего за минувшие 24 часа государственную границу Молдовы пересекли 38 тысяч 596 человек, из которых 20 тысяч 12 граждан въехали в страну. Наиболее загруженными оказались пункты пропуска "Леушены" - через него за сутки проехали 7 тысяч 793 человека, Международный аэропорт Кишинева - главная воздушная гавань страны приняла 5 тысяч 830 человек, КПП "Скулень", который пересекли 5 тысяч 289 путешественников.

В целях безопасности при пересечении государственных рубежей Молдовы сотрудники Пограничной полиции рекомендуют:

проверять заблаговременно срок действия ваших загранпаспортов;

стараться пользоваться разными КПП во избежание формирования пробок;

заранее предупреждать сотрудников Пограничной полиции, если через границу планируется перевезти большую группу туристов.

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