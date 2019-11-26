"Бомба" под боком: спасатели вынесли опасный предмет из многоэтажки

Использование газового баллона едва не привело к трагедии в Кишиневе - многочасовая проверка спасателей, что предусматривает закон и какие трагедии произошли в последние годы в столице, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Практически все специальные службы были подняты по тревоге в молдавской столице, когда в одном из подъездов четырнадцатиэтажного жилого дома на Ботанике жильцы почувствовали резкий запах газа. Об этом сообщили во вторник в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС).

На бульвар Дачия, 47 прибыли несколько экипажей пожарных и спасателей, специалисты Службы химических и радиоактивных исследований, сотрудники полиции, претуры, Gaz Natural Fenosa и администрация жилого дома.

Специалисты сформировали несколько групп для проверки всех квартир и отключили подачу электроэнергии в подъезде, чтобы исключить любые риски.

Несколько часов длилась проверка, после чего спасатели приняли решение "проверить подозрительную квартиру".

"Прибор выявил на первом этаже высокую концентрацию газа. Спасатели взломали дверь квартиры, так как никого не было дома. На кухне обнаружили газовый баллон, откуда и произошла утечка из-за неисправности вентиля", - пояснили в Генинспекторате по ЧС.

В итоге спасатели вынесли из здания газовый баллон, предотвратив возможный взрыв. Сейчас этот случай расследует полиция.

Что говорит закон

Согласно постановлению правительства №. 1159 от 24.10.2007 года, которое устанавливает правила пожарной безопасности, "в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах допускается хранение не более 10 литров легковоспламеняющейся и горючей жидкости в закрытой таре. Не допускается хранение баллонов с горючим газом на балконах и лоджиях.

В настоящее время строительные нормы 2014 года гласят, что "баллоны, предназначенные для газификации корпусных блоков, [...] должны быть расположены только снаружи их, в специальных шкафах из негорючих материалов" и "находиться на расстоянии не менее 0,5 метров от газовой плиты". В то же время, "Установка баллонов со сжиженным газом не допускается":

в общих коридорах и жилых комнатах;

в подвалах, подвалах и мостах;

в помещениях, расположенных рядом, сверху и снизу: помещения для еды и торговли предприятий;

в пунктах общественного питания; аудиториях и учебных классах; театрах; больничных палатах и комнатах отдыха;

в помещениях без естественного освещения снаружи;

на маршрутах эвакуации и доступа к эвакуационным выходам;

с фасадов зданий;

на аварийных выходах.

Трагедии после взрывов

В последние годы произошло несколько трагедий. Последняя – это взрыв, случившийся 6 октября 2018 года в 20-этажном доме на Московском проспекте. Тогда погибли пять человек, а несколько семей остались без крова. Взрывная волна была такой мощности, что осколки стекол находили на противоположной стороне улицы, а целый подъезд лишь чудом не сложился, как карточный домик.

Будут ли и дальше взрываться в Молдове "квартирные бомбы">>>

Кроме того, газовый баллон взорвался 9 января 2016 года в точке общепита, расположенной у Центрального рынка в Кишиневе. На место происшествия прибыли четыре пожарных расчета и девять экипажей скорой помощи. В результате в больницы были доставлены около двух десятков человек, большую часть которых пришлось госпитализировать. У большинства пациентов были ожоги 15-20% тела. Троих пострадавших сначала поместили в реанимацию, а затем перевезли на лечение в Румынию. Впоследствии в Кишиневе скончался мужчина, а в Бухаресте умерли все три отправленные туда женщины.

В итоге обвинительные приговоры вынесли администраторам заведения Алине и Андрею Ярына, начальнику отдела противопожарной безопасности пожарной части столичного сектора Центр Серджиу Попелу и главному специалисту отдела регулирования работы учреждений общественного питания управления в примэрии Кишинева Людмиле Бошканян.

Однако даже после этих трагедий полностью исключить случаи использования газовых баллонов не удалось. Спасатели и пожарные регулярно проводят проверки и всякий раз находят запрещенные к использованию вещи.

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