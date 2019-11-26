Молдавская трагедия: в селах страны стремительно сокращается население

Население бежит из страны - если еще 20 лет назад доля заброшенных жилищ в республике составляла всего 2%, сегодня этот показатель ужасает - порядка 25% домов в стране пустуют.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Жилищные условия в Молдове улучшились лишь формально. Анализируя статистические данные, необходимо помнить и о десятках тысяч заброшенных домов в селах страны, заявил в интервью sputnik.md экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

Он отметил, что официальная статистика говорит об одном, в реальности - все намного плачевнее.

Драматизм заключается в том, что официально за 50 лет условия жизни граждан Молдовы выросли в 2,7 раза. Статистика говорит о том, что, если в 1970-м году на долю каждого жителя республики приходилось лишь 12 квадратных метров жилой площади, то сегодня этот показатель возрос до 32,8 метра. Однако это - лишь статистика, реальность - гораздо печальнее, утверждает Ионицэ. © Sputnik / Pavel Lisitsyn Типично по-молдавски: почему некоторые избегают сдавать квартиру в аренду

Есть и ситуации, при которых сразу несколько членов семьи уехали на заработки за рубеж, а дома остался кто-то один из их супругов или престарелых родителей трудовых мигрантов. Это и есть драма молдавского народа, уверен собеседник.

"При расчете благосостояния населения неправильным будет учитывать эти десятки пустующих домов. Ведь выходит так, что сейчас в стране каждый четвертый квадратный метр жилья пустует. Следует исключить пустующие квадратные метры из статистики жилищного благосостояния населения, тогда статистика будет верной", - заявил эксперт.

По словам специалиста, из 32,8 квадратных метра жилой площади, которая официально приходится на каждого гражданина Молдовы, 8 метров - это пустующие помещения, также взятые в расчет. Если подсчитать стоимость брошенных домов в республике, она будет равна примерно 4 миллиардам евро, добавил собеседник.

"Чтобы преодолеть нищету, граждане Молдовы вынуждены уезжать на заработки за рубеж, оставляя в родных селах большие дома на произвол судьбы", - уточнил Ионицэ.

И все же, по словам собеседника, следует констатировать, что жилищные условия граждан страны за прошедшие 50 лет улучшились. Реально сегодня на душу населения приходится, в среднем, 24,8 квадратных метра жилой площади, что на 30% больше, чем в момент обретения Молдовой независимости в 1991 году.

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